Упродовж року два центри управління відходами, що знаходяться у Хмельницькому, відвідали майже дев’ять тисяч разів. Найбільше принесли будівельних відходів — 135 тисяч кілограмів, найменше — комбінованого пакування — 358 кілограмів. Загалом для перероблення та утилізації здали більше як 200 тонн сміття.

Про це розповіла представниця офісу проєкту "Розумне Довкілля. Хмельницький" Світлана Каритун.

За її словами, у порівнянні з минулим роком кількість деяких відходів збільшилась, деяких — залишились незмінною.

"Одягу у 2023 році принесли майже у два рази більше, ніж минулого року. Також суттєві зростання є у фракції макулатура. Кількість зібраних пластикових пляшок у центрах майже не змінилася, якщо порівнювати з попереднім роком. У місті з’явилися нові контейнери для збору цих відходів, тому їх стало простіше відсортувати біля домівок", — пояснила Світлана Каритун.

Світлана Каритун каже, з початку 2023 року до центрів принесли:

будівельні відходи — 135500 кг;

зелені відходи — 31700 кг;

комбіноване пакування — 358 кг;

макулатуру — 10854 кг;

ПЕТ пляшки — 1050 кг;

HDPE пляшки — 671 кг;

поліетилен — 1741 кг;

скло — 12495 кг;

метал — 3925 кг;

одяг — 13520 кг.

Зі слів Світлани Каритун, частину відходів передають на утилізацію або перероблення підприємствам, з якими ХКП "Спецкомунтранс" уклало договір.

"Пластикові пляшки, метал, скло, макулатура, поліетилен передаються на перероблення. Зелені відходи транспортуються на окрему ділянку на території полігону твердих побутових відходів (ТПВ). Будівельним сміттям підсипають дорогу на полігоні ТПВ. Усі відвідувачі центрів можуть повторно використовувати речі, які туди потрапляють: одяг, меблі, побутову техніку", — зазначила Світлана Каритун.

За її словами, крім центрів управління відходами, у Хмельницькому працює екобус, який відвідали 11 тисяч разів. Для утилізації найбільше зібрали люмінесцентних ламп — майже вісім тисяч штук.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.