Фото року. 2023-й рік на Дніпропетровщині у світлинах Суспільного

Другий рік Дніпропетровщина живе в умовах повномасштабної війни. Протягом 2023 року російська армія понад 1,9 тисячі разів обстріляла регіон. Загинули понад 100 людей, більш ніж 600 – поранені.

Найрезонансніші події для області у 2023 році — дивіться у матеріалі Суспільного.

На початку 2023 року, 14 січня, російські війська вдарили ракетами по багатоповерхівці у Дніпрі. Тоді загинули 46 людей, серед них шестеро дітей. Ще понад 80 людей було поранено. Пошукові роботи тривали протягом трьох діб.

Зруйновані під’їзди у будинку на ж/м Перемога, куди російська армія влучила ракетою 14 січня. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

16 лютого російські війська вдарили ракетами по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула 79-річна жінка. Також було поранено вісім людей. У місті понівечило близько 60 осель.

Серед тих, чий будинок було пошкоджено — 11 річний Артур Сердечний. Хлопчик почав вести власний блог, у якому розповідав про свій зруйнований російськими військами будинок.

11-річний Артур Сердечний у своєму зруйнованому російською ракетою будинку. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Навесні, 28 квітня, російська армія завдала масованого удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі внаслідок атаки загинули 31-річна жінка та дворічна дитина, ще четверо людей були поранені.

Житель Дніпра Сергій у зруйнованому російською ракетою будинку, де загинула його племінниця з дворічною донькою. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

6 червня російська армія підірвала Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.

На Дніпропетровщині частина населених пунктів у Нікопольському та Криворізькому районах залишились без води.

Каховське водосховище у Нікопольському районі після підриву військами Росії ГЕС. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

28 липня війська РФ поцілили ракетами по багатоповерхівці та адмінбудівлі Дніпра. Відомо про дев'ятьох поранених, серед них двоє підлітків.

Майже 200 людей заявили про пошкоджене майно. Серед них – власниця частково зруйнованого житла Ольга Малієнко. Жінка понад пів року тому придбала квартиру в секції житлового комплексу, куди влучила російська ракета. Ольга робила ремонт та планувала переїхати сюди за кілька місяців.

Ольга Малієнко у своїй частково зруйнованій після ракетного удару РФ квартирі. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

29 грудня армія РФ завдала масованого ракетного удару по Дніпру. Відбулось влучання в торговельний центр. Також понівечило пологовий будинок. Шестеро людей загинули внаслідок атаки. Ще 30 – поранені.

Будівля пологового будинку у Дніпрі після ракетного удару 29 грудня. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Що відомо про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині від початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабної війни війська РФ обстріляли Дніпропетровщину понад 2,5 тисячі разів, загинули 260 мирних жителів, 20 з них — діти, повідомив начальник обласної поліції Олександр Ганжа. Унаслідок атак армії РФ поранено понад тисячу жителів області. Серед них – 105 дітей. Пошкоджено понад 6 тисяч об’єктів у містах та громадах. За всіма фактами відкрито кримінальні порушення. Усього задокументовано 10 тисяч злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їхніми пособниками в області.

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