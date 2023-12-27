Фото року. 2023-й рік на Дніпропетровщині у світлинах Суспільного

Другий рік Дніпропетровщина живе в умовах повномасштабної війни. Протягом 2023 року російська армія понад 1,9 тисячі разів обстріляла регіон. Загинули понад 100 людей, більш ніж 600 – поранені.
Найрезонансніші події для області у 2023 році — дивіться у матеріалі Суспільного.
На початку 2023 року, 14 січня, російські війська вдарили ракетами по багатоповерхівці у Дніпрі. Тоді загинули 46 людей, серед них шестеро дітей. Ще понад 80 людей було поранено. Пошукові роботи тривали протягом трьох діб.
16 лютого російські війська вдарили ракетами по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула 79-річна жінка. Також було поранено вісім людей. У місті понівечило близько 60 осель.
Серед тих, чий будинок було пошкоджено — 11 річний Артур Сердечний. Хлопчик почав вести власний блог, у якому розповідав про свій зруйнований російськими військами будинок.
Навесні, 28 квітня, російська армія завдала масованого удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі внаслідок атаки загинули 31-річна жінка та дворічна дитина, ще четверо людей були поранені.
6 червня російська армія підірвала Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.
На Дніпропетровщині частина населених пунктів у Нікопольському та Криворізькому районах залишились без води.
28 липня війська РФ поцілили ракетами по багатоповерхівці та адмінбудівлі Дніпра. Відомо про дев'ятьох поранених, серед них двоє підлітків.
Майже 200 людей заявили про пошкоджене майно. Серед них – власниця частково зруйнованого житла Ольга Малієнко. Жінка понад пів року тому придбала квартиру в секції житлового комплексу, куди влучила російська ракета. Ольга робила ремонт та планувала переїхати сюди за кілька місяців.
29 грудня армія РФ завдала масованого ракетного удару по Дніпру. Відбулось влучання в торговельний центр. Також понівечило пологовий будинок. Шестеро людей загинули внаслідок атаки. Ще 30 – поранені.
Що відомо про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині від початку повномасштабної війни
Від початку повномасштабної війни війська РФ обстріляли Дніпропетровщину понад 2,5 тисячі разів, загинули 260 мирних жителів, 20 з них — діти, повідомив начальник обласної поліції Олександр Ганжа. Унаслідок атак армії РФ поранено понад тисячу жителів області. Серед них – 105 дітей. Пошкоджено понад 6 тисяч об’єктів у містах та громадах. За всіма фактами відкрито кримінальні порушення. Усього задокументовано 10 тисяч злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їхніми пособниками в області.
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