Від початку 2023 року на Дніпропетровщині через обстріли російських військ загинули 119 людей. Такі дані ДСНС регіону станом на 27 грудня.

Скільки обстрілів сталося на Дніпропетровщині протягом 2023 року – у матеріалі Суспільного.

Внаслідок російських атак поранені 671 людина. З них 53 – діти. Також надзвичайникам вдалося врятувати 73 жителів регіону.

За даними ДСНС, станом на 27 грудня, російські військові майже 1,9 тисячі разів обстрілювали населені пункти Дніпропетровщини. З них близько 200 — ракетні удари. Ще 370 атак здійснили з використанням ударних дронів. Близько 1,3 тисячі були артилерійські обстріли.

Що відомо про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині від початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабної війни війська РФ обстріляли Дніпропетровщину понад 2,5 тисячі разів, загинули 260 мирних жителів, 20 з них — діти, повідомив начальник обласної поліції Олександр Ганжа. Унаслідок атак армії РФ поранено понад тисячу жителів області. Серед них – 105 дітей. Пошкоджено понад 6 тисяч об’єктів у містах та громадах. За всіма фактами відкрито кримінальні порушення. Усього задокументовано 10 тисяч злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їхніми пособниками в області.

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