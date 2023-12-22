Дві дівчини з Хмельниччини Яна Халамандра та Віка Обламська у 2023 році вирішили узаконити свої стосунки. Після п’яти років сумісного життя, влітку цього року, у друзів на весіллі, Віка Обламська освідчилася дівчині й отримала згоду. "Не хочемо бути ніким одна одній", — так прокоментували своє рішення дівчата з Хмельниччини.

Яна Халамандра з Кам’янця-Подільського згадує, як прийняла пропозицію руки й серця від Віки Обламської.

"Я взагалі цього не очікувала, якби я щось очікувала, то я б морально підготувалася, в мене б не була така криклива реакція. Я просто, якщо чесно, була шокована і дуже щаслива від того, що це сталося саме так, як я Віку про це просила", — каже Яна Халамандра.

На фото Віка і Яна граються зі своїми собаками, 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

В Україні закону про шлюб між партнерами однієї статі немає, говорить юристка Анастасія Площинська. У тому, що він з’явиться, Віка Обламська не сумнівається.

"Ми настільки щиро віримо, що він буде прийнятий, що попри всі негаразди ми залишаємося тут, у нашій країні, підтримуємо наші Збройні сили, підтримуємо економіку нашої держави, продовжуємо жити й розвиватися саме в Україні", — каже Віка Обламська.

Віка Обламська і Яна Халамандра разом живуть п’ять років. Узаконити стосунки, розповіла Віка, хоче, щоб за будь-яких обставин її партнерка не була обмежена в правах, і могла в будь-якій ситуації бути поряд.

Віка та Яна п'ють каву у найманому будинку, 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

"Ми не просимо шлюбу, ми не просимо, щоб нас у церквах вінчали, чи ще щось, ми хочемо мати можливість бути одна одній не ніким. У нас усе, як у звичайній нормальній родині, де одне одного поважають, де одне одного цінують, і де турбуються одне про одного", — пояснює Віка Обламська.

Віці, як каже, подобається дарувати людям емоції – вона веде урочистості. Яна переганяє автомобілі з-за кордону та любить швидкість. Разом дівчата мріють, що у Новому, 2024 році, вони узаконять стосунки у мирній країні.

"Ми дуже сподіваємося, що у 2024 році зійде небесна благодать на наших депутатів і вони приймуть закон про партнерство. Ми цього дуже очікуємо, тому що вже хотілося б якимось чином на папері узаконити наші стосунки", — каже Яна.

Зараз дівчата активно готуються до зустрічі Нового року.

"Шукаємо незвичні рецепти салатів, цікаві конкурси для друзів. Накупили купу декору. Тому що це перший рік, який ми святкуємо вдома і хочеться зробити так все душевно і по-домашньому", — розповіла Вікторія.

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