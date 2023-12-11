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На Волині судили водія, який насмерть збив жінку на пішоходному переході
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На Волині судили водія, який насмерть збив жінку на пішоходному переході

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ДТП у Нововолинську
ДТП у Нововолинську на вулиці Луцькій, де водій збив жінку на переході, 5 січня 2023 року. Фото: Facebook/Нововолинськ інфо

На Волині суд оголосив вирок 39-річному водію автомобіля Volkswagen Crafter, який торік у січні на нерегульованому пішохідному переході наїхав на 43-річну волинянку. Від шоку після отриманих травм жінка померла на місці події.

Нововолинський міський суд визнав чоловіка винним, сказано у вироку.

Як повідомляли в поліції області, ДТП сталася орієнтовно о 18:00 5 січня на вулиці Луцькій. У матеріалах справи сказано, що чоловік їхав містом зі швидкістю понад 50 км/год і не переконався в безпечності руху. Жителька Нововолинська переходила дорогу разом із неповнолітньою донькою: дівчина не травмувалася.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю і просив не позбавляти його волі та права керування авто.

Потерпіла у справі, друга донька загиблої, розповіла, що про ДТП дізналася від меншої сестри. Вона розповіла, що водій щиро шкодував, повністю відшкодував завдану моральну та майнову шкоду, попросив вибачення перед потерпілими, постійно телефонував, цікавився малолітньою потерпілою і допомагав їхній сім'ї.

Чоловік волинянки розповів: коли приїхав на місце аварії, його дружина вже була без ознак життя. І чоловік загиблої, і її донька просили суд суворо не карати обвинуваченого.

Нововолинський міський суд врахував усі обставини та звільнив 39-річного чоловіка від чотирьох років за ґратами, призначивши іспитовий строк на рік. Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду суд протягом 30 днів з дня проголошення.

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