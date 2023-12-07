Станом на ранок 7 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 336 230 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1120 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 5618 (+18) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 10482 (+26) од,
- артилерійських систем – 8045 (+21) од,
- РСЗВ – 919 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33),
- крилаті ракети ‒ 1571 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10561 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 1156 (+3)
Дані уточнюються.
Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Найгарячіше — на Авдіївському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони завдали 23 удари по позиціях військ РФ, зокрема уразили російський гелікоптер.