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44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуВійна

44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

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Російський артилерист. Ілюстративне фото: АР

Станом на ранок 7 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 336 230 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1120 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 5618 (+18) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 10482 (+26) од,
  • артилерійських систем – 8045 (+21) од,
  • РСЗВ – 919 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 1571 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10561 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1156 (+3)

Дані уточнюються.

Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Найгарячіше — на Авдіївському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони завдали 23 удари по позиціях військ РФ, зокрема уразили російський гелікоптер.

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