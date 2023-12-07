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Японія під час засідання G7 заявила про виділення Україні $4,5 млрд
ЯпоніяG7ДОПОМОГААЗІЯВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаЕкономіка

Японія під час засідання G7 заявила про виділення Україні $4,5 млрд

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у штаб-квартирі берегової охорони Філіппін, 4 листопада 2023 року, Філіппіни. Фото: Ezra Acayan/Pool Photo через AP

Японія виділить Україні допомогу на суму 4,5 млрд доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час віртуального засідання G7, що відбулося ввечері 6 грудня, повідомили на сайті японського МЗС.

Зазначається, що після вступної промови президента Зеленського прем’єр-міністр Кісіда наголосив, що навіть у той час, як ситуація на Близькому Сході стає дедалі напруженішою, країни G7 залишаються незмінними у своїй позиції відповідати на вторгнення Росії в Україну.

G7 висловила свою рішучість продовжувати об’єднатися та рішуче просувати санкції проти Росії та підтримку України для досягнення миру.

Японія зокрема вирішила надати 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу та відновлення України. Загалом Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів, включаючи цю додаткову підтримку та посилення кредиту для позик Світового банку.

"Японія вирішила надати додаткову підтримку у розмірі $1 млрд, включаючи допомогу на відновлення та реконструкцію, а також гуманітарну допомогу, і готова надати загалом на підтримку $4,5 млрд, включаючи цю додаткову підтримку та збільшення кредиту Світовому банку", — йдеться у повідомленні МЗС Японії.

Під час обговорення японський прем’єр наголосив на важливості відновлення України. Японія із залученням приватного сектору розпочне японсько-український економічний Проєкт реконструкції в лютому 2024 року.

За результатами обговорення лідери G7 погодилися, що солідарність G7 з Україною непохитна і що вони продовжуватимуть рішуче сприяти санкціям проти Росії та підтримці України.

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