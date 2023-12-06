G7 до кінця цього року запровадить обмеження на імпорт російських алмазів

Лідери країн "Групи семи" (G7) за підсумками онлайн саміту, який відбувся сьогодні, 6 грудня, оголосили про наміри запровадити обмеження на діаманти російського виробництва до кінця цього 2024 року.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів держав G7.

"Ми запровадимо обмеження на імпорт непромислових алмазів, що видобуваються, обробляються або виробляються в Росії, до 1 січня 2024 року, після чого до 1 березня 2024 року будуть введені подальші поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах", — йдеться у заяві.

Зазначається, що до 1 вересня наступного року держави "Групи семи", які є основними імпортерами необроблених алмазів, створять механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів і консультуватимуться в цьому питанні з країнами-виробниками й партерами.

Також у заяві "Групи семи" наголошується, що вони продовжать зусилля, спрямовані на зниження доходів Росії від продажу металів.

28 листопада Єврокомісія підтримала пропозицію про заборону на продаж російських алмазів. Очікується, що найближчими днями документ передадуть на затвердження державам-членам ЄС, якщо 27 країн-членів будуть одностайні у цьому питанні.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.