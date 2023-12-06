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Канада заборонила прямий імпорт російських алмазів
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Канада заборонила прямий імпорт російських алмазів

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Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі, Брюссель, 28 листопада 2023 р. Фото: AP /Geert Vanden Wijngaert

Канада оголосила про заборону прямого імпорту російських алмазів та пов'язаних з ними товарів.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, йдеться на сайті канадського уряду.

Зазначається, що Канада в координації зі своїми партнерами з G7 запровадила нові імпортні обмеження на російські діаманти та ювелірні вироби з ними.

Ця заборона стала результатом зобов’язання, взятого в травні 2023 року лідерами G7, спільно працювати над зменшенням доходів, які режим Путіна отримує від експорту непромислових алмазів, вироблених у Росії.

Наголошується, що Канада продовжить працювати з міжнародними партнерами для впровадження комплексних заходів контролю та перевірки для заборони російських алмазів.

На сайті уряду Канади відзначається, що знижуючи доходи, які Росія отримує від алмазної промисловості, Канада гарантує, що надходження від експорту російських алмазів і пов’язаних з ними виробів не будуть сприяти фінансуванню війни в України. Це оголошення покладає на Кремль додаткові витрати за його незаконну та невиправдану агресію проти України.

"Реалізація цієї заборони у співпраці з нашими партнерами з G7 посилає чітке повідомлення Росії: ми не потерпимо використання російських алмазних доходів для фінансування війни. Ми закликаємо президента Путіна негайно покласти край цій невиправданій агресії проти України. Ми продовжуватимемо підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно", — сказала міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

Що відомо російський ринок алмазів?

Росія є найбільшим у світі виробником необроблених алмазів, її виробництво оцінюється у понад 3,5 мільярда доларів США у 2022 році. Росія також є значним світовим експортером алмазів і алмазної продукції, вартість загального експорту перевищує 3,9 мільярда доларів.

У 2021 році канадський імпорт російської продукції, на яку поширюється сьогоднішня заборона, склав $4,1 млн.

6 грудня 2023 року країни G7 оголосили про запровадження обмеження на діаманти російського виробництва, які запровадять до кінця цього 2024 року.

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