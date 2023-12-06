6 грудня на Шосткинщині рятувальники під час ліквідації пожежі, яку спричинив російський удар, двічі потрапляли під повторний обстріл.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Сумській області.

Пожежа сталася у Шосткинському районі внаслідок російського удару. Горіння відбувалось в житловому секторі. Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були два рази покидати місце події, оскільки починались повторні обстріли.

Після того як стало більш безпечно, працівники ДСНС повертались і знову гасили пожежу. Їм вдалося врятувати оселі мешканців, зазначили у повідомленні.

Що відомо про обстріли Сумщини 6 грудня

Протягом дня 6 грудня російська армія 24 рази обстрілювала Сумщину. Зафіксовано 109 вибухів. У Середино-Будській громаді дві людини отримали поранення.

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