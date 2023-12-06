НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
109 вибухів: армія РФ обстріляла 9 громад Сумської області
ОбстрілиВИБУХВторгнення Росії в УкраїнуКордонРегіони

109 вибухів: армія РФ обстріляла 9 громад Сумської області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сумська область, обстріл Середина-Буди
Наслідки обстрілу Середина-Буди, Сумська область, 6 грудня, 2023 р. Фото: Сумська обласна прокуратура

Протягом дня 6 грудня російська армія 24 рази обстрілювала Сумщину. Зафіксовано 109 вибухів. У Середино-Будській громаді дві людини отримали поранення.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Які громади Сумщини були під обстрілами

  • Краснопільська громада: армія РФ завдавала ударів з мінометів (13 вибухів) та артилерії (4 вибухи). Також був обстріл за допомогою FPV-дрону (2 вибухи) та здійснено скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (16 вибухів) та обстріл з РСЗВ (10 вибухів). Внаслідок обстрілу з РСЗВ отримали поранення дві людини.
  • Великописарівська громада: зафіксовано 23 вибухи з мінометів та 7 вибухів з артилерії.
  • Юнаківська громада: 16 мін скинули армійці РФ на територію громади. Здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
  • Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Хотінська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Білопільська громада: російські військові завдавали ударів з мінометів (4 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Які громади Сумщини були під обстрілам

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Росіяни вчергове обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини
Росіяни вчергове обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини
"шахед"
Сили ППО вночі знищили 15 дронів-камікадзе з 18
Обстріляли Запорізьку область
Армія РФ за минулу добу завдала 112 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області
Зруйнована будівля від обстрілів 5 грудня на Донеччині
На Донеччині від обстрілів за добу поранені четверо людей
На початок