109 вибухів: армія РФ обстріляла 9 громад Сумської області

Протягом дня 6 грудня російська армія 24 рази обстрілювала Сумщину. Зафіксовано 109 вибухів. У Середино-Будській громаді дві людини отримали поранення.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Які громади Сумщини були під обстрілами
- Краснопільська громада: армія РФ завдавала ударів з мінометів (13 вибухів) та артилерії (4 вибухи). Також був обстріл за допомогою FPV-дрону (2 вибухи) та здійснено скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (16 вибухів) та обстріл з РСЗВ (10 вибухів). Внаслідок обстрілу з РСЗВ отримали поранення дві людини.
- Великописарівська громада: зафіксовано 23 вибухи з мінометів та 7 вибухів з артилерії.
- Юнаківська громада: 16 мін скинули армійці РФ на територію громади. Здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
- Хотінська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів).
- Білопільська громада: російські військові завдавали ударів з мінометів (4 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
Які громади Сумщини були під обстрілам
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