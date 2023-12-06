6 грудня у селі Кам’янка на Сумщині провели в останню путь молодшого сержанта Сергія Храмойкіна. Військовослужбовець загинув 2 вересня 2023 року на Донеччині.
Про це повідомили в Тростянецькій міській раді.
Сергій Храмойкін, 1975 р. н., був молодшим сержантом Національної гвардії України.
Чоловік закінчив Кам’янську середню школу, навчався в Тростянці та здобув професію столяра і тесляра. Після проходження строкової служби в лавах ЗСУ вирішив пов’язати своє життя з Укрзалізницею, де працював до травня 2023 року. Далі чоловіка призвали до служби, зазначили у міськраді.
Загиблий служив старшим механіком-водієм. Загинув 2 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Кліщіївки Бахмутського району на Донеччині.
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