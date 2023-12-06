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У двох селах на Херсонщині внаслідок обстрілів РФ зникло електропостачання
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У двох селах на Херсонщині внаслідок обстрілів РФ зникло електропостачання

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ЛЕП електроенергія
Херсонщина. Працівник ремонтує лінію електропередач Фото: Ярослав Янушевич/Telegram

Внаслідок російських обстрілів у Високому та Велетенському на Херсонщині з минулої доби відсутнє електропостачання. У Високому війська РФ поцілили по гуманітарному штабу, там знищено 80% питної води.

Про це у марафоні "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За його словами світло зникло через атаку "шахедів". В населеному пункті Високе удар прийшовся по гуманітарному штабу.

"Знищений склад та 80% питної води. Зникло світло і пошкоджена лінія передач. Також було обстріляне Велетенське. Там постійно обстріли приходять по лінії передач. Наші енергетики відновлюють, але там дуже небезпечно це робити", — говорить керівник пресофісу.

Також Толоконніков додав, що у населені пункти, які користуються електроприладами, привозять дрова.

Раніше в Міненерго повідомили, що на Херсонщині станом на ранок 29 листопада відновили електропостачання у 19 населених пунктах, знеструмлених через негоду.

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