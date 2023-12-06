"Війна і без мене". Історія військовослужбовця, який двічі служив у лавах ЗСУ

Дмитро Рильський у лавах ЗСУ майже вісім років. Після закінчення контракту займався власною справою, а з початком повномасштабного вторгнення знов пішов служити. Зараз воює на Херсонському напрямку.

Своєю історією у День Збройних Сил України Дмитро поділився з Суспільним.

Військовослужбовцю Дмитру Рильському на псевдо "Абориген" 29 років, вісім з них він служить в лавах ЗСУ. У мирному житті вчився на психолога.

"Якщо брати АТО і ООС — був Маріупольський напрямок, Авдіївський, був в Луганському аеропорту. Недовго, але був із самого початку. Потім вже були тут — Запорізький і Херсонський напрямки", — говорить військовий.

Херсон. Військовослужбовець Дмитро Рильський за кермом військового авто. Фото: Суспільне Херсон

Дмитро працює на Херсонському напрямку з початку цього року. Служити — було свідоме рішення.

"Це було моє бажання: війна і без мене. Перед цим в піхоті служив. Кафедру закінчував, артилерія. Також починав з піхоти, а зараз в артилерії", — сказав військовослужбовець.

У лавах ЗСУ Дмитро служив разом із батьком. Влітку цього року він загинув.

"Батько отримав на Бахмутському напрямку контузію, серце його не витримало. Це було цього року влітку", — згадує Дмитро.

До військової справи ставиться, як до роботи, адже вважає своїм обов'язком захищати країну.

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