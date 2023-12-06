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У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
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У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення

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У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
Фото: Київська міська прокуратура

Київський посадовець вимагав 30 тисяч гривень щомісяця за можливість орендувати комунальне приміщення.

Про це повідомляє столична поліція та Київська міська прокуратура.

За даними слідства, керівник одного з комунальних підприємств в Деснянському районі запропонував вирішити питання з орендою для кафе. Потенційне приміщення перебувало на балансі комунального підприємства.

У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
Фото: Київська міська прокуратура

Підприємець мав передати 30 тисяч гривень одразу та в подальшому сплачувати цю суму щомісяця. Правоохоронці задокументували передачу грошей та одержання їх посадовцем.

Слідчі повідомили підозру за ч. 3 ст. 368Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою ККУ, за якою посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Невдовзі йому обиратимуть запобіжний захід.

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