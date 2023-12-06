У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення

Київський посадовець вимагав 30 тисяч гривень щомісяця за можливість орендувати комунальне приміщення.

Про це повідомляє столична поліція та Київська міська прокуратура.

За даними слідства, керівник одного з комунальних підприємств в Деснянському районі запропонував вирішити питання з орендою для кафе. Потенційне приміщення перебувало на балансі комунального підприємства.

Фото: Київська міська прокуратура

Підприємець мав передати 30 тисяч гривень одразу та в подальшому сплачувати цю суму щомісяця. Правоохоронці задокументували передачу грошей та одержання їх посадовцем.

Слідчі повідомили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ, за якою посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Невдовзі йому обиратимуть запобіжний захід.

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