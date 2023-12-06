Aziz Mıkolay Melegi künü ilk qış ayınıñ 6-sında Ukraina Silâlı Quvetleri kününe, ukrain multiçalğıcısı Ğordiy Staruhnen Qırım sakini İsmail Qurt-Umer "Ne bida" ("Belâ degil") adlı ukrain kazak yırını yayınladılar.

İsmail Qurt-Umer Suspilne Qırımğa yırnıñ ne aqqında olğanını ve maqsadını añlattı.

"Menim dostum Ğordiy Staruh bu yırnı yazdı. Bilgenime köre, qadimiy kazak yırlarından ilham alğan ve olarnıñ esasında bu yırnı yazğan. Men onıñ zemaneviy kazak yırı olğanını aytar edim. O Ukraina, haqlımız, öz toprağımıznı er vaqıt qorçalamağa azır olğanımız ve er bir yerde evimizge yol tapacağımız aqqındadır. Menin esas işim, yaratıcılık vastasınen birinciden askerlerni ve umumen ukrain halqını destek etmektir", — dep añlattı o.

Yır videosında ukrain kazakı ve qırımtatarnıñ körüşüvi kösterildi. Olar, soviet repressiyaları devrine qaytalar. Yırnıñ soñunda şimdiki zaman kösterildi — Ukraina Silâlı Quvetleri vatanını rus işğalcilerinden qorçalaylar.

"Bu yır videosınen bağlı bir qaç maqsadım bar edi. Birinciden USQ künü yaratıcılık vastasınen askerlerni ve ukrainalılarnı destek etken bir şey yapmağa ister edim. Ekinciden, USQde er kes çalışa. Em de qırımtatarlar. Bizim bilgilerimizge köre, biz tüşünemiz ki, er bir beşinci taqımda qırımtatar askeri çalışa", — der Qurt-Umer qayd etti.

Muzıkacınıñ sözlerine köre, ukrainalılar ve qırımtatarlar omuz-omuzına birinci kere turmaylar, olar beraber tek duşmanğa — Rusiyege — qarşı turalar. Şu anda tarih tekrarlana.

"Bu mevzuda söz aytmağa ve asırlar devamında Ukraina ve ukrainalılarnıñ Rusiyenen cenkleşkenlerini, ukrainalılar ve qırımtatarlarnıñ beraber olğanını, bizim şariy qomşumıznıñ asırlar devamında bizni ve medeniyetlerimizni yoq etkenini ve tarihnıñ tekrarlanğanını köstermege istedim. Amma şimdi men tüşünem ki, biz birleşip, pek küçlü oldıq, bizim medeniyetimiz de pek küçlüdir", — dep ayttı o.

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