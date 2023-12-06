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Заступник міського голови Харкова з питань інфраструктури Євген Водовозов звільнився з посади
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Заступник міського голови Харкова з питань інфраструктури Євген Водовозов звільнився з посади

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Водовозов, міськрада, Харків
Євген Водовозов. Фото: Суспільне Харків

Євген Водовозов, який працював заступником міського голови Харкова з питань інфраструктури, звільнився за власним бажанням з 1 грудня 2023 року.

Про це він сказав Суспільне Харків.

"У мене є сімейні обставини, тому я вирішив звільнитися. Поки що не планую повертатися до міськради. Жодної конфліктної ситуації немає, я заздалегідь написав заяву й Ігор Олександрович Терехов її підписав", — сказав Водовозов.

Хто займе посаду, Водовозов не знає, це має вирішити міський голова. Експосадовець повідомив, що не планує їхати з Харкова.

"Думки поїхати з України не має і не було. Думаю, я це довів своєю присутністю в місті з початку повномасштабної війни", — додав Водовозов.

Що відомо про ексзаступника Харківського міського голови Євгена Водовозова

50-річний Євген Водовозов є кандидатом економічних наук. За даними міськради, його стаж держслужби та служби в органах місцевого самоврядування складає понад 14 років.

Водовозов був радником колишнього міського голови Геннадія Кернеса, а також директором міського департаменту транспорту і зв’язку.

З лютого 2015 року Водовозов працював заступником міського голови з питань інфраструктури.

Євген Водовозов — депутат облради від Блоку Кернеса "Успішний Харків".

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