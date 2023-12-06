У Києві відкрили головну ялинку країни

У Києві сьогодні, 6 грудня, на Софійській площі відкрили головну ялинку країни.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Ялинка — штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів. Тема локації "Хоробрі серця", присвячена українським захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці — герб України.

Фото: Даша Григоренко/Суспільне

"Це свято, яке ми не повинні забрати у наших дітей. Багато дискусій, але в депресію загнати українців не вийде. Проводимо без фудкортів, без будь-яких заходів, які, як зазвичай, в мирний час проходили. Але присутність свята повинна бути", — каже міський голова Віталій Кличко.

Фото: Даша Григоренко/Суспільне

Поруч із ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена українським бійцям. Також на площі встановили маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями. За донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку. Задонатити можна через QR-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи.

Що відомо про святкування Нового року-2024 в Києві

Рада оборони столиці вирішила, що в Києві не буде великих ярмарків та святкувань на Різдво та Новий Рік. Проте головну ялинку країни все ж вирішили встановити на Софійській площі.

Повідомлялося, що, як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за кошти меценатів, а також обмежено використовуватимуть електроенергію.

Оскільки цього року відзначають Різдво за новоюліанським календарем, тож ялинку вирішили встановити до 6 грудня. Вона простоїть до 10 січня 2024 року.

Роботи з монтажу каркасу новорічної ялинки почали вранці 4 грудня. Усі матеріали використовують із минулорічних запасів. Тематику і кому присвячується символ Різдва і Нового року оголосять на відкритті.

Військова адміністрація столиці повідомила, що комендантську годину для киян на Новий рік не скасовуватимуть.