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Вперше після початку війни прийшли до школи: в селі на Київщині завдяки спонсорам з'явилось укриття
УкриттяШКОЛАОСВІТАДЕПУТАТБлагодійністьРегіони

Вперше після початку війни прийшли до школи: в селі на Київщині завдяки спонсорам з'явилось укриття

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У школі села Мусійки Іванківської громади завдяки компанії "Енергоатом" з'явилось укриття
У школі села Мусійки Іванківської громади завдяки компанії "Енергоатом" збудували укриття, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне

6 грудня відновили очне навчання у школі села Мусійки Іванківської громади на Київщині. Від початку повномасштабної війни у стінах закладу не було уроків через відсутність укриття. Бомбосховище збудували спонсори — компанія "Енергоатом".

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Анна Самара.

Збудувати сховище і відновити очне навчання у Мусійках було проблематично — гроші на укриття для школи, де навчаються 100 учнів, не виділяли ні громада, ні область, ні держава.

Фінансування допомогла знайти народна депутатка з Київщини Ольга Василевська-Смаглюк і в сільської школи з'явився спонсор — держпідприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Вони виділили 3,5 млн грн на спорудження укриття. Нині будівництво завершене, об'єкт ввели в експлуатацію.

Про те, як вдалося реалізувати проєкт, розповів президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін:

"Ми побудували в Чорнобильській зоні сховище відпрацьованого палива, яке вже рік успішно працює. Відповідно до програми будівництва і законів України, ми також зобов'язані відраховувати кошти на соціальні програми у громадах, які оточують наш об'єкт. Іванківська територіальна громада — одне з місць, яке підпадає під це фінансування".

За словами посадовця, компанія планувала будівництво сховища в Мусійках. Аби процес відбувся швидше, гроші на укриття виділили як гуманітарну допомогу.

Вперше після початку війни прийшли до школи: в селі на Київщині завдяки спонсорам з'явилось укриття
У Мусійках зустрічають президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне
"Фактично це сховище було побудоване і зараз діти можуть вчитися нормально, у своїй рідній школі", — сказав президент "Енергоатома".

Перший день занять у стінах рідної школи співпав із Днем Святого Миколая, тож, як розповів Петро Котін, для учнів у Мусійках "Енергоатом" приготував подарунки.

Вперше після початку війни прийшли до школи: в селі на Київщині завдяки спонсорам з'явилось укриття
Діти намалювали малюнки на знак подяки спонсору за можливість навчатися у рідній школі, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне

Він додав, що держпідприємство допомагає і військовим — закуповує спорядження та зброю. На ці цілі спрямували більше пів мільярда гривень. "Це одна з маленьких рис, яка наближає нас до Перемоги", — переконаний керівник "Енергоатома".

Вперше після початку війни прийшли до школи: в селі на Київщині завдяки спонсорам з'явилось укриття
Вхід до бомбосховища, с. Мусійки, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне

Для сховища маленької школи в Мусійках довго не вдавалося знайти благодійників – спонсори казали, що легше організувати підвезення учнів до сусідніх навчальних закладів.

Про це розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, яка була обрана до парламенту в мажоритарному окрузі Київщини, який включає Вишгородський та Бучанський райони, що найбільше постраждали від російського вторгнення. Більша частина цього округу була окупована. Російські війська наступали з Чорнобильської зони, що прилягає до Іванківської громади.

Під час бойових дій у школі в Мусійках ховалися люди попри те, що вона не мала укриття, повідомила депутатка. Після деокупації вона зайнялася вирішенням проблеми відсутності сховищ у школах Київщини.

Ідею укриття в Мусійках підтримали "Енергоатом" та Українське ядерне товариство, до яких звернулася Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, найбільш оптимальним варіантом за ціною і параметрами безпеки був проєкт наземного укриття. "Енергоатом" виділив 3,5 млн грн. Укриття розраховане на 100 людей — усіх учнів та педагогів.

"Воно не врятує від прямого влучання ракети, але захистить від осколків", — каже нардепка.
Вперше після початку війни прийшли до школи: в селі на Київщині завдяки спонсорам з'явилось укриття
Школярі в укритті, с. Мусійки, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне

Як зауважила Ольга Василевська-Смаглюк, нині спільно з різними донорами збудували 12 укриттів, 10 із низ — на території Вишгородського і Бучанського районів спільно з дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Це — укриття для освітніх закладів Бучі, Немішаєві, Іванкові.

Вона зауважує, що на Київщині приблизно 30% навчальних закладів, які не навчаються очно через відсутність укриттів: "Ми звертаємося до локальних підприємців, щоб вони надавали кошти (на сховища — ред)".

Вперше після початку війни прийшли до школи: в селі на Київщині завдяки спонсорам з'явилось укриття
Укриття у сільській школі, с. Мусійки, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне

"Рідна моя школочко, приймай мене!" — з такими словами до приміщення заходив один із старшокласників, розповіла директорка Мусійківської школи Наталія Лозова.

З її слів, минулого навчального року діти навчалися дистанційно. Цьогоріч упродовж трьох місяців учні їздили в сусіднє село Обуховичі. Через невеликі розміри тамтешньої школи приїжджим дітям доводилося організовувати уроки в другу зміну.

Вперше після початку війни прийшли до школи: в селі на Київщині завдяки спонсорам з'явилось укриття
Харчі в укритті для школярів, с. Мусійки, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне

Як зауважила Наталія Лозова, нині у школі в Мусійках є всі умови для організації навчального процесу: є укриття і необхідне технічне забезпечення.

Вперше після початку війни прийшли до школи: в селі на Київщині завдяки спонсорам з'явилось укриття
Територія школи в с. Мусійки, Київська область, 6 грудня 2023 р. Фото: Анна Самара/Суспільне

"Маємо 10 нових комп'ютерів від благодійників", — каже директорка. Вона розповіла, що "Енергоатом" узяв цю школу під свою опіку.

"Вкладання в освіту – це майбутнє нашої держави, наші майбутні патріоти і захисники", — переконана керівниця освітнього закладу.

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