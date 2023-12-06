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На війні загинув закарпатець Богдан Гостев
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На війні загинув закарпатець Богдан Гостев

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На війні загинув закарпатець Богдан Гостев
Фото: Василь Щур/Facebook. Колаж: Суспільне Ужгород

На війні загинув житель села Верхній Бистрий Хустського району 24-річний Богдан Гостев.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Міжгірської громади Василь Щур.

"Хлопець служив гранатометником у гірсько-штурмовому взводі. Окрім нього, українську землю від російських окупантів у лавах Збройних сил України захищають батько та брат. Низько схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо щирі співчуття матері, батьку, братам, сестрі та всім рідним загиблого захисника", — йдеться у повідомленні.

Богдан Гостев загинув під час мінометного обстрілу поблизу села Новоданилівка Запорізької області.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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