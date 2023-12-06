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У Чернігові родинам загиблих воїнів вручили 28 посмертних нагород
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У Чернігові родинам загиблих воїнів вручили 28 посмертних нагород

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У Чернігові родинам загиблих воїнів вручили 28 посмертних нагород
ФОТО: Суспільне Чернігів

У Чернігові 6 грудня вручили 28 посмертних нагород родинам загиблих воїнів. Це ордени Данила Галицького, "За мужність" III ступеня та медалі "За військову службу Україні". Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації разом з капеланом військ оперативного командування "Північ" вручили нагороди матерям, дружинам, синам та сестрам захисників.

"Я точно знаю, що вони вас оберігають, вони до вас приходять у снах. Подають вам якісь знаки та сигнали. І вічна їм пам'ять. Ми не маємо забути жодного імені, жодної людини, яка сьогодні загинула. Тим паче людей, які віддали своє життя героїчно", — сказав В'ячеслав Чаус.
У Чернігові вручили 29 посмертних нагород родинам загиблих воїнів
В'ячеслав Чаус. ФОТО: Суспільне Чернігів

У Чернігові вручили 29 посмертних нагород родинам загиблих воїнів
Нагородження. ФОТО: Суспільне Чернігів

Сестра загиблого захисника з Козелеччини Олексія Булки Галина розповіла Суспільному, що її брат не був кадровим військовим. Народився в селі Тарасів. Пішов до лав ЗСУ, коли отримав повістку. Проходив службу у 80-тій окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді. Загинув 10 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 35 років.

У Чернігові вручили 29 посмертних нагород родинам загиблих воїнів
Олексій Булка. ФОТО: Галина Булка
"Він сказав: потрібно значить потрібно. Пішов одразу служити. На навчанні пробув зовсім трішки і місяця не пройшло. І одразу відправили його у Бахмут. Потім два місяці максимум він прослужив. У нас померла мати, він приїхав на похорон до мами, побув з нами й через тиждень прийшла звістка, що він загинув. Все у нас у будинку нагадує про нього, тому що в кожній кімнаті, в кожному приміщенні є його вироби з дерева", — розповіла Галина Булка.
У Чернігові вручили 29 посмертних нагород родинам загиблих воїнів
Галина Булка. ФОТО: Суспільне Чернігів

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