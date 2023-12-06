На війні проти РФ загинули Андрій Місюкевич з Млинівської громади, Сергій Демчук з Корецької та Володимир Бойчук з Березнівської, що на Рівненщині.

Про це повідомили у Facebook громад.

Андрій Місюкевич

Солдат Андрій Місюкевич проживав у селі Владиславівка Млинівської громади. Чоловік народився 14 грудня 1995 року. Був снайпером аеромобільної роти.

Загинув 2 грудня під час стрілецького бою з росіянами на Луганському напрямку.

Про час та дату прощання повідомлять додатково.

Сергій Демчук

Сергій Демчук народився 8 березня 1978 року, проживав у селі Гвіздів Корецької громади.

Загинув ще 20 червня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Лисичанська Луганської області.

Про дату зустрічі військового та прощання додатково повідомлять.

Володимир Бойчук

Володимир Бойчук народився у 1980 році, проживав у селі Городище Березнівської громади. Чоловік був прикордонником.

Військовий загинув 19 липня 2023 року поблизу Андріївки, що на Донеччині.

Кортеж приїде до Березного 7 грудня орієнтовно о 10:40 – 11:00, час може змінитися. Проїзд через місто буде по вулицях Андріївська та М. Буховича у напрямку села Городище.

Поховання відбудеться у цей же день о 12:00 у Городищі на вулиці Незалежності, 168.

Заупокійна служба відбудеться у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Городище. Поховання проходитиме на місцевому сільському кладовищі в урочищі Лізяно.

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