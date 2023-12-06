У Полтаві волонтери благодійного фонду "Магура Полтава" зібрали та передали святкові пакунки та речі військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у госпіталі. Зробили це, аби привітати захисників та захисниць із Днем Збройних Сил України.

Про це Суспільному розповіла директорка фонду Наталія Собко.

Марія Карпець, жителька Полтави. Фото: Суспільне Полтава

Марія Карпець принесла фрукти військовим до волонтерського пункту у Полтаві.

"Ми з друзями вирішили зібрати кошти і зібрали близько 4 тисяч в «Instagram», купили каву. І в нас лишилось трохи коштів, сьогодні ми на ці гроші купили фрукти для наших військових, щоб привітати їх зі святом", — каже жителька Полтави жителька Полтави Марія Карпець.

Фрукти поклали до святкових пакунків для бійцям, що перебувають на лікуванні у госпіталі, каже Наталія Собко. Так привітають захисників із Днем Збройних Сил України.

Речі, які передадуть бійцям. Фото: Суспільне Полтава

"Ми зробимо пакуночок отакого формату кожному захисникові. Тут буде гігієна, це із моментів, що корисне. Обов’язково ми сюди покладемо фрукти. Ось фруктів дівчата принесли, вітамінчики. Окрім того, ми туди покладемо смаколиків – булочки, солодощі", — говорить директорка благодійного фонду "Магура Полтава" Наталія Собко.

У Полтаві волонтери привітали бійців до Дня ЗСУ. Фото: Суспільне Полтава

"Вони захищають нас і ризикують своїм життям заради нас. Я думаю, дуже приємно буде, коли сьогодні ми їх привітаємо", — каже жителька Полтави жителька Полтави Марія Карпець.

Крім святкових пакунків, воїнам передадуть і одяг. Його для бійців у шпиталь передають не лише на свята, а й у будні. Робити це почали два місяці тому.

До пакунків волонтери вкладуть листівки, які створили діти. Фото: Суспільне Полтава

"Бувають ситуації, коли просто немає пам’яті у хлопця, або поки переїхав, рідні просто не встигають привезти сюди ці речі. І уже евакуація проходить з одного госпіталя в інший у капцях. Тому просто оцей момент, коли треба підстрахувати, і наші військові не будуть застуджуватись, а будуть у нормальному вигляді проводити подальшу евакуацію", — говорить директорка благодійного фонду "Магура Полтава" Наталія Собко.

До пакунків волонтери вкладуть і листівки, які створили школярі.

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