На Рівненщині в етнопарку "Ладомирія" встановили найбільшу в Україні поштову скриню для листів Святому Миколаю. Вона увійшла до "Книги рекордів України". Відповідний сертифікат 6 грудня вручили офіційні представники книги рекордів.

Як повідомив Суспільному директор етнопарку Володимир Дзьобак, її висота 2 метри 60 сантиметрів. З його слів, скриню такого розміру вирішили зробити через те, що попередня не вміщала ту кількість листів, яку лишали діти.

Фото: Facebook Володимир Дзьобак

Рік тому в "Ладомирії" відкрили оселю святого Миколая, куди приїздять діти не лише з Рівненщини, а й з сусідніх регіонів, розповів Володимир Дзьобак.

Фото: Facebook Володимир Дзьобак

"У нас була звичайна скринька. До нас приїжджають групи дітей і вони привозять свої листи. Буває одна група опустить 50 листів — і вона вже під зав'язку. А листи бувають менші, більші. І ми вже думали, яку зробити скриньку", — зазначив директор етнопарку.

Він додав, що коли зробили розміри і запустили у виробництво, тоді вирішили подивитися, чи немає рекордів.

"І виявилося, що в "Книзі рекордів України" аналогічного виробу немає", — сказав Володимир Дзьобак.

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