НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Найбільша в Україні поштова скриня: в етнопарку на Рівненщині встановили новий рекорд
РЕКОРДРегіони

Найбільша в Україні поштова скриня: в етнопарку на Рівненщині встановили новий рекорд

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Найбільша поштова скриня України в етнопарку "Ладомирія"
Фото: Facebook Володимир Дзьобак

На Рівненщині в етнопарку "Ладомирія" встановили найбільшу в Україні поштову скриню для листів Святому Миколаю. Вона увійшла до "Книги рекордів України". Відповідний сертифікат 6 грудня вручили офіційні представники книги рекордів.

Як повідомив Суспільному директор етнопарку Володимир Дзьобак, її висота 2 метри 60 сантиметрів. З його слів, скриню такого розміру вирішили зробити через те, що попередня не вміщала ту кількість листів, яку лишали діти.

Найбільша в Україні поштова скриня: в етнопарку на Рівненщині встановили новий рекорд
Фото: Facebook Володимир Дзьобак

Рік тому в "Ладомирії" відкрили оселю святого Миколая, куди приїздять діти не лише з Рівненщини, а й з сусідніх регіонів, розповів Володимир Дзьобак.

Найбільша в Україні поштова скриня: в етнопарку на Рівненщині встановили новий рекорд
Фото: Facebook Володимир Дзьобак

"У нас була звичайна скринька. До нас приїжджають групи дітей і вони привозять свої листи. Буває одна група опустить 50 листів — і вона вже під зав'язку. А листи бувають менші, більші. І ми вже думали, яку зробити скриньку", — зазначив директор етнопарку.

Він додав, що коли зробили розміри і запустили у виробництво, тоді вирішили подивитися, чи немає рекордів.

"І виявилося, що в "Книзі рекордів України" аналогічного виробу немає", — сказав Володимир Дзьобак.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Встановили рекорд України: що відомо про головну ялинку Жовкви на Львівщині
Встановили рекорд України: що відомо про головну ялинку Жовкви на Львівщині
Центральний діловий район у Сінгапурі
Два міста витіснили Нью-Йорк зі списку найдорожчих у світі
Кропивницький дефлімпієць встановив рекорд Європи з кульової стрільби
Кропивницький дефлімпієць встановив рекорд Європи з кульової стрільби
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Києві синоптики зафіксували новий погодний рекорд
На початок