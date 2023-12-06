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На Закарпатті відкрили меморіал на честь полеглих захисників
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На Закарпатті відкрили меморіал на честь полеглих захисників

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На Закарпатті відкрили меморіал на честь полеглих захисників
Хустський РТЦК та СП/Facebook

На Закарпатті у місті Хуст 6 грудня відкрили пам'ятну стелу у рамках реалізації проєкту "Герої не вмирають. Цифровий меморіал", присвячену землякам, які загинули під час російсько-української війни.

Про це повідомили на сторінці Хустського РТЦК та СП у Facebook.

На відкритті були присутні родини та близькі загиблих захисників громади, представники місцевої влади, військовослужбовці та жителі міста. Священнослужителі провели спільний молебень та освятили меморіал.

На Закарпатті відкрили пам'ятну стелу, присвячену полеглим на війні землякам
Хустський РТЦК та СП/Facebook

"Місця пам’яті про подвиг українських військових мають бути у кожному українському місті, селі та селищі, на площах, в парках і скверах, щоб і ми, і наступні покоління не забували тих, хто поліг у бою за Батьківщину. Адже саме їхній подвиг надихає нас боротися далі, і крок за кроком наближати нашу перемогу", — йдеться у повідомленні.

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