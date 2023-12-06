На Закарпатті відкрили меморіал на честь полеглих захисників

На Закарпатті у місті Хуст 6 грудня відкрили пам'ятну стелу у рамках реалізації проєкту "Герої не вмирають. Цифровий меморіал", присвячену землякам, які загинули під час російсько-української війни.
Про це повідомили на сторінці Хустського РТЦК та СП у Facebook.
На відкритті були присутні родини та близькі загиблих захисників громади, представники місцевої влади, військовослужбовці та жителі міста. Священнослужителі провели спільний молебень та освятили меморіал.
Хустський РТЦК та СП/Facebook
"Місця пам’яті про подвиг українських військових мають бути у кожному українському місті, селі та селищі, на площах, в парках і скверах, щоб і ми, і наступні покоління не забували тих, хто поліг у бою за Батьківщину. Адже саме їхній подвиг надихає нас боротися далі, і крок за кроком наближати нашу перемогу", — йдеться у повідомленні.
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