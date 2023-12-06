Ожеледиця у Франківську: медики повідомили про кількість травмованих пішоходів

Упродовж 5 грудня до травматологічного пункту Івано-Франківської міської клінічної лікарні № 1 звернулися 36 жителів, з них — 19 через ожеледицю. За останні 10 днів 60 людей травмувалися через негоду.

Про це Суспільному розповів завідувач травмпункту медзакладу Ігор Непорадний.

"Вчора до 16:00 я прийняв 19 містян. З них 12 впало. Ще троє — у селах Івано-Франківської громади. Після 16:00 медпрацівники прийняли ще 17 людей. З них семеро травмувалися через ожеледицю. І того — 19 потерпілих з 36. Це — майже половина. Вони, як правило, всі падають на руки. Хто дуже впертий, той ковзається і тоді підвертає ногу. А хто найвпертіший, то вони так ковзаються, що потім потрапляють у лікарню", — каже Ігор Непорадний.

Упродовж 7 грудня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність та помірний сніг. На дорогах — ожеледиця.

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