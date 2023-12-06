Стало відомо, якою буде погода 7 грудня на Івано-Франківщині

Упродовж 7 грудня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність та помірний сніг. На дорогах — ожеледиця.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 4⁰ до 6⁰ морозу, вдень — від 0⁰ до 2⁰ морозу. По області вночі — від 2° до 7⁰ морозу, вдень — від 0⁰ до 5⁰ морозу. У високогір’ї Карпат вночі — 4-9⁰ морозу, вдень — від 2⁰ до 7⁰ морозу.
Вітер — східний, 5-10 м/с.
У високогір'ї Івано-Франківської області 7 грудня утримається помірна сніголавинна небезпека (II рівень).Сніговий покрив помірно закріплений тільки на деяких крутих схилах, в інших випадках, як правило, закріплений добре. Сходження лавин ймовірне, зокрема внаслідок високих додаткових навантажень, в основному на крутих схилах вказаних в бюлетені. Великі природні лавини не очікуються. Туристам потрібно ретельно обирати маршрут, особливо на крутих схилах зазначених експозицій і висотних зон.
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