"Укрпошта" випустила нову марку "Подарунки Святого Миколая"

“Укрпошта” до Дня Святого Миколая і Дня Збройних Сил України випустила нову поштову марку “Подарунки Святого Миколая”.
Тираж поштової марки становить 600 тисяч примірників. Номінал — М, що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України.
Автор поштової марки, конверта “Перший день” та листівки — відомий український художник-ілюстратор Кость Лавро.
“На поштовому випуску в інтерпретації художника Святий Миколай везе в камуфляжному мішку таку необхідну для Перемоги України зброю для ЗСУ, а ”різочки” від святого й наших воїнів сповна отримає ворог”, — йдеться у повідомленні.
5 гривень благодійної складової з кожної марки підуть на підтримку Збройних Сил України.
Придбати поштовий випуск можна у наших відділеннях “Укрпошти” та онлайн.
Погашення марки 6 грудня пройшли у різних регіонах України.
Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, День Святого Миколая припадає на 6 грудня. За старим календарем свято відзначали 19 грудня.
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