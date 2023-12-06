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"Укрпошта" випустила нову марку "Подарунки Святого Миколая"
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"Укрпошта" випустила нову марку "Подарунки Святого Миколая"

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“Укрпошта” випустила нову поштову марку “Подарунки Святого Миколая”
“Укрпошта” до Дня Святого Миколая і Дня Збройних Сил України випустила нову поштову марку “Подарунки Святого Миколая”, 6 грудня 2023 року. Фото: з Фейсбуку "Укрпошти"

Укрпошта” до Дня Святого Миколая і Дня Збройних Сил України випустила нову поштову марку “Подарунки Святого Миколая”.

Тираж поштової марки становить 600 тисяч примірників. Номінал — М, що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України.

Автор поштової марки, конверта “Перший день” та листівки — відомий український художник-ілюстратор Кость Лавро.

“На поштовому випуску в інтерпретації художника Святий Миколай везе в камуфляжному мішку таку необхідну для Перемоги України зброю для ЗСУ, а ”різочки” від святого й наших воїнів сповна отримає ворог”, — йдеться у повідомленні.

5 гривень благодійної складової з кожної марки підуть на підтримку Збройних Сил України.

Придбати поштовий випуск можна у наших відділеннях “Укрпошти” та онлайн.

Погашення марки 6 грудня пройшли у різних регіонах України.

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, День Святого Миколая припадає на 6 грудня. За старим календарем свято відзначали 19 грудня.

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