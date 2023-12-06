В Івано-Франківську погасили марку "Подарунки святого Миколая"

В Івано-Франківську 6 грудня погасили марку "Подарунки святого Миколая". На ній зображений святий Миколай, який несе презенти українським військовим, зокрема танки та літаки, розповідає кореспондентка Суспільного з місця події.

Тираж марки — 600 тисяч примірників. У Івано-Франківській області є приблизно 8 тисяч екземплярів, розповів Суспільному директор з розвитку мережі Івано-Франківського регіону "Укрпошти" Тарас Біжик.

За його словами, скориставшись послугами "Укрпошти", можна безоплатно привітати військових.

"У будь-якому відділенні пошти можна звернутися до працівників і отримати безкоштовну листівку, написати побажання нашим воїнам. Листівки безкоштовно доправлять на передову", — говорить Тарас Біжик.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На погашенні марки підписався й святий Миколай, який опісля роздавав дітям подарунки.

Філателіст Володимир Драгоман має марки зі святим Миколаєм, які "Укрпошта" випускала у минулі роки. Сьогодні, каже чоловік, прийшов за новою.

"Штемпель ставиться у день, коли випустили марку. Завтра не буде того штемпеля. Це — перша поштова марка за новим церковним календарем", — каже Володимир Драгоман.

За словами Тараса Біжика, 22 грудня "Укрпошта" презентуватиме марку, присвячену Різдву.

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