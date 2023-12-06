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У громаді на Вінниччині збудували укриття в дитсадку
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У громаді на Вінниччині збудували укриття в дитсадку

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У другому садочку Калинівської громади завершили будівництво укриття, яке розпочали наприкінці літа. Відтепер заклад працюватиме повний робочий день.

За словами очільника громади Василя Поліщука, на спорудження цього укриття з бюджету витратили близько 600 тисяч гривень.

"В тому районі немає укриття, щоб з кимось укласти угоду, не було укриття для жителів того мікрорайону. Три місяці працювали своїми силами, матеріалами допомогли благодійники: блоки, бетон, щебінь, техніка. Меблі, облаштування, метал, панелі — купували за кошти громади", — сказав Василь Поліщук.

У громаді на Вінниччині збудували укриття в дитсадку
Фото: Галина Фурман

Укриття має два виходи, оснащене вентиляцією та санвузлом: умивальник та біотуалет. На полицях, крім настільних ігор та книжок, аптечки, розміщено запас води та печива.

"Укриття облаштовано за всіма вимогами ДСНС: є столики для їжі та ігор, де поспати", — додала директорка закладу Наталя Корольова.

У громаді на Вінниччині збудували укриття в дитсадку
Фото: Галина Фурман

Аби укриття не асоціювалося у дітей з небезпекою, на стінах зобразили героїв мультиків.

"Ми дуже чекали на діток, оскільки уже 2 роки дитсадок працював в дистанційному режимі. Зараз дуже задоволені, що нас відкрили й нарешті можемо повноцінно працювати з дітками", – вихователька Інна Борис.

У громаді на Вінниччині збудували укриття в дитсадку
Фото: Галина Фурман

В укриття у випадку "повітряної тривоги" зможуть приходити й жителі мікрорайону. Тут цілодобово чергуватиме сторож.

Загалом у Калинівській громаді 29 навчальних і 17 дошкільних закладів освіти. Усі вони, як розповів Василь Поліщук, перейшли на офлайн навчання. Наразі завершують добудовувати укриття у двох дошкільних навчальних закладах: Калинівському №3 та в селі Дружелюбівка.

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