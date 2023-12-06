У Вінниці системами автоматичного відкриття замків облаштували понад 500 укриттів у багатоповерхівках. Місто стало першим в Україні, яке запровадило практику автоматичного відкриття дверей у найпростіші укриття під час повітряної тривоги.

Як повідомляють на сайті міськради, встановлювати такі системи почали ще влітку в освітніх закладах громади. А наприкінці літа-початку осені профільні департаменти та комунальні підприємства міськради почали облаштовувати їх і в житловому секторі. Наразі цей процес триває.

Системи автоматичного відкриття замків встановили у понад 500 укриттях, розташованих в цокольних та підвальних приміщеннях багатоквартирних будинків міста.

“Фактично весь цей обсяг вдалося виконати за три осінні місяці. Але, розуміючи потенційну небезпеку, пов’язану з тим, що ворог накопичує обсяги ракет та збільшує частоту застосування безпілотників, процес монтажу автоматичних систем в укриття продовжується. Адже у випадку небезпеки — кожен повинен мати безперешкодний доступ до укриття. Встановлення цих систем — це досить зручний механізм, адже двері укриття відчиняються автоматично, і відповідальним за їх стан та доступність людям під час тривоги уже не потрібно бігти та відчиняти їх. Поки триває війна, кожна повітряна тривога несе потенційну небезпеку, тому доступ до укриття може врятувати комусь життя”, – сказав директор департаменту житлового господарства міськради Віталій Місецький.

З близько 500 встановлених систем автоматичного відкриття замків – понад 400 змонтували в укриттях будинків, які перебувають на балансі управляючих компаній, решта, близько 100, – будинки з ОСББ.