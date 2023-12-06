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"Листи до святого Миколая". У Хмельницькому діти отримали подарунки
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"Листи до святого Миколая". У Хмельницькому діти отримали подарунки

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&quot;Листи до святого Миколая&quot;. У Хмельницькому діти отримали подарунки
Дітям вручили подарунки в рамках акції "Листи до святого Миколая", 6 грудня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Підсумки акції "Листи до святого Миколая" підбили сьогодні, 6 грудня, в Хмельницькій обласній філармонії. Організували її представники благодійного фонду Карітас.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла менеджерка проєкту Наталя Гринишин.

За її словами, Це 13 акція поспіль, до неї долучили 987 дітей області, котрі знаходяться під опікою благодійного фонду Карітас-Хмельницький.

"Діти написали про свої мрії у листах до Миколая. Найбільша мрія цьогоріч — це про мир і спокій в Україні, про повернення батьків додому. Ну і звичайно писали про іграшки, книги. Дуже цікаво, що діти цього річ дуже багато хочуть книжок. Також просили одяг, взуття, настільні ігри та засоби для навчання", — розповіла Наталя Гринишин.

"Листи до святого Миколая". У Хмельницькому діти отримали подарунки
Для дітей організували концерт до Дня святого Миколая, 6 грудня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Під опікою їх благодійного фонду є різні категорії дітей, каже менеджерка проєкту Карітас-Хмельницький: "В нас є дітки з інвалідністю, дітки з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітки, які на жаль уже не мають одного з батьків, є такі дітки, що вже й не мають і двох батьків, які загинули на війні".

Усі підопічні отримали вітання і подарунки від святого Миколая. Єпископ української греко-католицької церкви Іван Кулик каже, цього року святкують Миколая 6 грудня вперше.

"Це такий великий знак нашого духовного розвитку, нашої церкви, оскільки ми виправили цю помилку церковного календаря. Адже ми завжди запізнювалися на тринадцять днів. Тому цього року як Миколая, так і свято Різдво будемо святкувати з цілим християнським світом. В цей день ми по особливому хочемо вітати дітей, дарувати їм подарунки. Але найважливіше сьогодні ми справді молимося, до Бога за Боже благословення для нашого українського народу. Бажаємо, щоб святий Миколай нам приніс швидшу перемогу і справедливий мир для нашої держави", — сказав Владика Іван.

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