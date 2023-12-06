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На Херсонщині попрощались із загиблим воїном Сергієм Смусенком
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На Херсонщині попрощались із загиблим воїном Сергієм Смусенком

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На Херсонщині у Малій Олександрівці Великоолександрівської громади 6 грудня попрощалися з загиблим військовослужбовцем Сергієм Смусенком.

Про це у Telegram повідомив начальник РВА Літвінов.

Він загинув 28 листопада 2023 року поблизу Мар’їнки Покровського району Донецької області. Йому було 37 років.

"Світлий, добрий спомин про звитяжного захисника України назавжди залишиться у наших серцях! Вічна пам’ять воїну, який захищав Україну і кожного з нас!", — йдеться у повідомленні.

1 грудня у Херсоні попрощалися з військовослужбовцями Сергієм Бондаренком та Олександром Пінчуком. Вони загинули під час виконання бойових завдань.

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