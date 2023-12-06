Китай запустив першу у світі АЕС четвертого покоління

Китай запустив в експлуатацію перший у світі ядерний реактор четвертого покоління під назвою "Шидаовань" (Shidaowan) у провінції Шаньдун. Він ефективніше використовує паливо та безпечніший для довкілля.

Про це пише агенція Reuters.

За даними Національного енергетичного управління Китаю, це перша у світі атомна електростанція четвертого покоління, АЕС з високотемпературним газоохолоджуваним реактором (HTGR). Станцію будували з 2012 року.

"HTGR — це передовий тип реактора, який використовує технологію ядерної енергетики четвертого покоління, — розповів Чжан Цзуоі, головний конструктор основної програми нової атомної електростанції і декан відділу ядерної енергетики та нових енергетичних технологій з Університету Цінхуа (Пекін). — Реактор може підтримувати безпечний стан і уникати розплавлення або витоку радіоактивних матеріалів. Ця здатність зберігається навіть у разі повної втрати потужності охолодження".

За словами відповідального за проєкт Чжана Яньсю, у спорудженні реактора взяли участь понад 500 компаній, які спеціалізуються на проєктуванні та розробці, інженерному будівництві, виробництві та експлуатації обладнання. Рівень локалізації обладнання АЕС досяг понад 90%. Також "Шидаовань" використовує модульну систему.

Модульні станції – це установки потужністю менш як 300 МВт, які можна побудувати за межами ядерного об’єкта. Фахівці кажуть, що ці установки можуть працювати у віддалених місцях і живити сектори важкої промисловості.

Якщо порівнювати з реакторами, що запущені раніше, "Шидаовань" розроблений для більш ефективного використання палива та покращення економіки, безпеки та впливу на навколишнє середовище.

Китай хоче наростити ядерну енергетику, щоби зменшити викиди вуглецю. Зокрема, мета китайської влади — виробляти 10% електроенергії з атомної електростанції до 2035 року та 18% до 2060 року. Проте на вересень 2023-го Пекін не досяг своєї мети до 2020 року встановити 58 гігаватів ядерних потужностей.