НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Китай запустив першу у світі АЕС четвертого покоління. Які її особливості
КИТАЙАЕСЕНЕРГЕТИКАБУДІВНИЦТВОЕкономікаПодіїСвітЕнергосистема

Китай запустив першу у світі АЕС четвертого покоління. Які її особливості

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Китай запустив першу у світі АЕС четвертого покоління
Прапор Китаю. Ілюстративне фото: Getty Images

Китай запустив в експлуатацію перший у світі ядерний реактор четвертого покоління під назвою "Шидаовань" (Shidaowan) у провінції Шаньдун. Він ефективніше використовує паливо та безпечніший для довкілля.

Про це пише агенція Reuters.

За даними Національного енергетичного управління Китаю, це перша у світі атомна електростанція четвертого покоління, АЕС з високотемпературним газоохолоджуваним реактором (HTGR). Станцію будували з 2012 року.

"HTGR — це передовий тип реактора, який використовує технологію ядерної енергетики четвертого покоління, — розповів Чжан Цзуоі, головний конструктор основної програми нової атомної електростанції і декан відділу ядерної енергетики та нових енергетичних технологій з Університету Цінхуа (Пекін). — Реактор може підтримувати безпечний стан і уникати розплавлення або витоку радіоактивних матеріалів. Ця здатність зберігається навіть у разі повної втрати потужності охолодження".

За словами відповідального за проєкт Чжана Яньсю, у спорудженні реактора взяли участь понад 500 компаній, які спеціалізуються на проєктуванні та розробці, інженерному будівництві, виробництві та експлуатації обладнання. Рівень локалізації обладнання АЕС досяг понад 90%. Також "Шидаовань" використовує модульну систему.

Модульні станції – це установки потужністю менш як 300 МВт, які можна побудувати за межами ядерного об’єкта. Фахівці кажуть, що ці установки можуть працювати у віддалених місцях і живити сектори важкої промисловості.

Якщо порівнювати з реакторами, що запущені раніше, "Шидаовань" розроблений для більш ефективного використання палива та покращення економіки, безпеки та впливу на навколишнє середовище.

Китай хоче наростити ядерну енергетику, щоби зменшити викиди вуглецю. Зокрема, мета китайської влади — виробляти 10% електроенергії з атомної електростанції до 2035 року та 18% до 2060 року. Проте на вересень 2023-го Пекін не досяг своєї мети до 2020 року встановити 58 гігаватів ядерних потужностей.

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
МЗС Китаю каже, що відносили з Білоруссю за останній рік стали тіснішими
Довіра та співпраця між КНР та Білоруссю зміцніли за останній рік — МЗС Китаю
Лукашенко полетів у Пекін до лідера Китаю Сі Цзіньпіна
Лукашенко полетів у Пекін до Сі Цзіньпіна
У США п'ять сенаторів просять Байдена ввести заборону на поїздки до Китаю
У США п'ять сенаторів просять Байдена ввести заборону на поїздки до Китаю. У чому причина
Суд штату Монтана заблокував першу у США заборону TikTok
Суд штату Монтана заблокував першу у США заборону TikTok
На початок