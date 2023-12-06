У Рівному на Оствиці дітей приймає Миколай у поліських традиціях. Малечу знайомлять з притаманними для регіону іграми, пригощають млинцями з варенням, вчать колядок. Такий підхід у парку історичної реконструкції організували вперше.

Роль Миколая виконує рівненський збирач фольклорних традицій Полісся Юрій Ковальчук. Чоловік розповів Суспільному, що його образ відрізняється від загальноприйнятого, він створив його з поліським колоритом:

"Головною нашою ціллю було розказати дітям про наші місцеві традиції, від самого елементарного сільського побуту, щоб вони знали, що люди вдягали, що люди їли, які страви були".

Фото: Суспільне Рівне

Він поділився, що в образі святого Миколая виступає вперше і що такі забави з дітьми йому — в задоволення:

"Ми з ними вже вчимо колядки, щедрівки, граємо в традиційні ігри, жартуємо. Робимо дуже серйозні речі, побажання вони загадують для всіх своїх рідних, для нашої України".

Поліський Миколай запрошує до своєї оселі учасників свята, граючи на дудці-викрутці, яка поширена у північних районах Рівненщини та внесена у перелік нематеріальної культурної спадщини України. За словами Юрія Ковальчука, мелодія інструменту залежить від погоди.

Юрій Ковальчук грає на дудці-викрутці. Фото: Суспільне Рівне

Окрім ігор та загадок, дітлахів пригощають млинцями. Готує їх дружина Юрія Алла Ковальчук разом з помічницею. Для цього використовують кисле молоко, без додавання солі та цукру, смажать на відкритому вогні у печі, а подають на стіл з варенням.

Піч використовують не лише для приготування млинців. Зі слів Юрія Ковальчука, побажання дітей спалюють у ній для того, щоб вони швидше здійснилися.

Оселя Поліського Миколая на Оствиці діятиме до 19 грудня.

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