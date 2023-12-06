Військово-партизанський рух "Атеш" повідомив про спостереження за роботою штабу російських загарбників невстановленої військової частини в Євпаторії Криму. Окупанти намагалися переодягатися у цивільний одяг, щоб замаскувати свій штаб.

Про це повідомляє "Атеш" на своєму Telegram-каналі.

"Агенти "Атеш" вже кілька тижнів спостерігають за роботою штабу поки що невідомої військової частини в Євпаторії. Офіцери намагалися використати цивільні машини, носити цивільний одяг, ховати військову апаратуру для зв'язку", — йдеться у повідомленні.

Крім того, кримські партизани щодня фіксують розміщення двох-трьох машин на чорних номерах "особливо важливих" командирів, а також начальника цього штабу.

Що відомо про останні дії партизанів "Атеш" в окупованому Криму

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