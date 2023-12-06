Військово-партизанський рух "Атеш" повідомив про спостереження за роботою штабу російських загарбників невстановленої військової частини в Євпаторії Криму. Окупанти намагалися переодягатися у цивільний одяг, щоб замаскувати свій штаб.
Про це повідомляє "Атеш" на своєму Telegram-каналі.
"Агенти "Атеш" вже кілька тижнів спостерігають за роботою штабу поки що невідомої військової частини в Євпаторії. Офіцери намагалися використати цивільні машини, носити цивільний одяг, ховати військову апаратуру для зв'язку", — йдеться у повідомленні.
Крім того, кримські партизани щодня фіксують розміщення двох-трьох машин на чорних номерах "особливо важливих" командирів, а також начальника цього штабу.
Що відомо про останні дії партизанів "Атеш" в окупованому Криму
- Кримські партизани заявили 3 грудня, що тиждень спостерігали, як російські військові активно переміщали системи РЕБ ближче до військових об’єктів у Криму, щоб захистити їх від ударів Сил оборони України.
- "Атеш" стверджував, що у ніч на 24 листопада в результаті вдалого ураження військової частини російських загарбників у Джанкої окупованого Криму знищено не тільки РЛС і засоби ППО, а й особовий склад ЗС РФ.
- 18 листопада партизани військово-патріотичного руху "Атеш" проникли на територію частини Росгвардії в окупованій Євпаторії.
- Кримські партизани виявили в Севастопольській бухті плавучий кран, який займається спорудженням інженерних огородженьвід можливих атак морського десанту або надводних безпілотників.
- 16 листопада агенти "Атеш" зафіксували створення нових вогневих точок російських військових біля окупованої Євпаторії.
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