"Укрзалізниця" підвищить вартість квитків на деякі міжнародні рейси

"Укрзалізниця" підвищить ціни квитків на деякі міжнародні рейси для того, щоб зменшити збитки від пасажирських перевезень.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"У попередні роки для залучення пасажиропотоку "УЗ" застосовувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Однак наразі переглядає таке рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять понад 12 мільярдів гривень", — мовиться у повідомленні.

Як зазначається, зміна тарифів дозволить втримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду в сполученнях всередині держави, а також продовжити модернізацію рухомого складу, яка триває навіть під час повномасштабної війни.

Так, на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ — Варшава — Київ. Водночас будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку.

Зокрема залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма, звідки можна пересісти на Варшаву, й у зворотному напрямку ціна зросте: на поїзди з Дніпра — у межах 4-11%, з Харкова — 17-48%, з Києва — 15-47%.

У межах 3% зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля. На проїзд в "Інтерсіті+" Київ — Перемишль — Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса — Перемишль — Одеса — на 37—49%.

Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта.

Нові тарифи почнуть діяти з 10 грудня 2023 року. До 10 грудня, купуючи квиток на будь-який день, пасажири сплачуватимуть стару ціну.