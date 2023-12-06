До 12 років ув'язнення засудили пожежника з "ЛНР"

12 років позбавлення волі загрожує чоловікові, який у 2018-2022 роках працював пожежником на окупованій Луганщині та став командиром відділення.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Луганщини.

За даними прокуратури, у грудні торік чоловік підписав контракт на проходження військової служби у 234-му окремому батальйоні охорони у складі так званої військової комендатури "ЛНР", де він став стрілком. Луганчанин отримав військову екіпіровку та стрілецьку вогнепальну зброю та займався оглядом пасажирів й автівок на блокпосту, зазначили у відомстві. Пізніше бойовика перевели до "360-го окремого батальйону охорони" у Луганськ.

"З березня 2023 року засуджений у складі "7-мої бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР" воював у населених пунктах Луганщини. Наприкінці травня поточного року військовослужбовці Збройних Сил України затримали його біля смт Білогорівка Сєвєродонецького району", — йдеться у повідомленні.

Мешканця Луганська визнали винним у добровільній участі у незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати будь-які посади в судових чи правоохоронних органах на той самий строк, з конфіскацією всього належного майна.

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