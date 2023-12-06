ДБР завершило досудове розслідування щодо колишньої судді апеляційного суду Луганської області, яка увійшла до складу так званого Міністерства держбезпеки "ЛНР" та стала кураторкою судової гілки. А також отримала посаду сенатора у Раді Федерацій Федерального зібрання РФ.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зокрема, як повідомили у відомстві, жінка розробляла проєкти нелегітимних законотворчих актів та документів, які копіюють норми російського законодавства..

Чим займалась жінка після окупації:

у 2017 році стала керівницею адміністрації голови "ЛНР";

проводила агітацію населення тимчасово окупованої частини Луганської області для визнання громадянами фейкової республіки;

у 2022 році погодилась стати сенаторкою від так званої "ЛНР" у Раді Федерацій Федерального зібрання РФ.

В чому підозрюють екссуддю:

у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та до захоплення державної влади (частини 3 статті 109 Кримінального кодексу України),

у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (частини 2 статті 110 Кримінального кодексу України),

державній зраді (частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України).

Їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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