НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Судитимуть так звану сенаторку від "ЛНР" за держзраду та публічні заклики до зміни меж території України
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОКУПАЦІЯДержзрадаРегіони

Судитимуть так звану сенаторку від "ЛНР" за держзраду та публічні заклики до зміни меж території України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Судитимуть так звану сенаторку від &quot;ЛНР&quot; за держзраду та публічні заклики до зміни меж території України
Фото: ДБР

ДБР завершило досудове розслідування щодо колишньої судді апеляційного суду Луганської області, яка увійшла до складу так званого Міністерства держбезпеки "ЛНР" та стала кураторкою судової гілки. А також отримала посаду сенатора у Раді Федерацій Федерального зібрання РФ.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зокрема, як повідомили у відомстві, жінка розробляла проєкти нелегітимних законотворчих актів та документів, які копіюють норми російського законодавства..

Чим займалась жінка після окупації:

  • у 2017 році стала керівницею адміністрації голови "ЛНР";
  • проводила агітацію населення тимчасово окупованої частини Луганської області для визнання громадянами фейкової республіки;
  • у 2022 році погодилась стати сенаторкою від так званої "ЛНР" у Раді Федерацій Федерального зібрання РФ.

В чому підозрюють екссуддю:

  • у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та до захоплення державної влади (частини 3 статті 109 Кримінального кодексу України),
  • у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (частини 2 статті 110 Кримінального кодексу України),
  • державній зраді (частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України).

Їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Підлітки позують з бутафорською зброєю біля уявного блокпосту на Донеччині
У Луганську підлітків навчатимуть стріляти, працювати з БпЛА та засобами зв'язку
Зруйнована будівля від обстрілів 5 грудня на Донеччині
На Донеччині від обстрілів за добу поранені четверо людей
Українські військові 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха
Сили оборони відбили 70 російських атак на сході у День ЗСУ — Генштаб
Російський вертоліт на Донеччині
Вистежили з БпЛА та вдарили HIMARS. Українські військові уразили російський вертоліт поблизу Лимана на Донеччині
На початок