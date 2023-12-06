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Регіональне управління Сил ТрО "Схід" очолив Василь Осипчук — ЗОВА
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Регіональне управління Сил ТрО "Схід" очолив Василь Осипчук — ЗОВА

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Новим начальником Регіонального управління Сил ТрО "Схід" став Василь Осипчук
Василь Осипчук, начальник Регіональне управління Сил територіальної оборони "Схід". Василь Осипчук, командир ОТУ "Суми". 23.03.2023. Фото: Суспільне Суми

Колишнього командира оперативно-тактичного угруповання військ “Суми” генерал-майора Василя Осипчука призначено начальником Регіонального управління Сил територіальної оборони “Схід”.

Про це сьогодні, 6 грудня, повідомили в ЗОВА з посиланням на Регіональне управління "Схід".

Що відомо про Василя Осипчука

Василь Осипчук протягом травня — червня 2014 року сформував 10-й батальйон територіальної оборони, на чолі якого вже у середині липня вирушив захищати лінію розмежування з Автономною Республікою Крим у Херсонській області. В січні 2015-го року, він відбув в зону проведення АТО. Цього ж року генерал-майором була сформована 59-та окрема мотопіхотна бригада, яку він і очолив.

  • У травні 2018 року — Василя Осипчука призначено заступником командувача ОК "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України;
  • У травні 2019 року указом президента йому було присвоєне звання генерал-майора Збройних Сил України;
  • У березні — червні 2022 року — очолював штаб оперативного угруповання військ "Дніпро";
  • У липні — грудні 2022 року — очолював штаб оперативного угруповання військ "Волинь";
  • У лютому — листопаді 2023 року — був командиром оперативно-тактичного угруповання військ "Суми".

Окрім того, у 2014 році генерал-майор був нагороджений орденом Данила Галицького, а в 2022 — орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Сформована на Запоріжжі 110 окрема бригада територіальної оборони входить до складу Регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід».

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