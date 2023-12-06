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РФ з авіації поцілила по сільгосппідприємству Золочева на Харківщині
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РФ з авіації поцілила по сільгосппідприємству Золочева на Харківщині

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Пошкоджене ударом РФ сільгосппідприємство, Золочів, 6 грудня 2023 року
Пошкоджене ударом РФ сільгосппідприємство, Золочів, 6 грудня 2023 року. Фото: Віктор Коваленко

О 13:00 6 грудня російські війська завдали авіаудару по Золочеву Богодухівського району. Попередньо, поранених немає.

Про атаку Суспільне Харків повідомив очільник громади Віктор Коваленко.

"Поцілили у підприємство "Золочівська сільгосптехніка". Приміщення значно пошкоджене", — сказано в повідомленні.

Армія РФ ударила з авіації по Золочеву на Харківщині
Пошкоджене ударом РФ сільськогосподарське підприємство, Золочів, Харківська область, 6 грудня 2023 року. Фото: Віктор Коваленко

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