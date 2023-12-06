РФ з авіації поцілила по сільгосппідприємству Золочева на Харківщині

О 13:00 6 грудня російські війська завдали авіаудару по Золочеву Богодухівського району. Попередньо, поранених немає.
Про атаку Суспільне Харків повідомив очільник громади Віктор Коваленко.
"Поцілили у підприємство "Золочівська сільгосптехніка". Приміщення значно пошкоджене", — сказано в повідомленні.
Пошкоджене ударом РФ сільськогосподарське підприємство, Золочів, Харківська область, 6 грудня 2023 року. Фото: Віктор Коваленко
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