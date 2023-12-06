Для закладів освіти: громадам Миколаївщини передали 12 шкільних автобусів

Для восьми громад Миколаївської області передали 12 шкільних автобусів "Еталон". Проєкт реалізували за фінансової підтримки посольства Королівства Данія в Україні UNOPSУправління ООН з обслуговування проектів.
Про це шостого грудня повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.
"У рамках роботи Регіонального офісу міжнародного співробітництва Миколаївської області (РОМС) при фінансовій підтримці посольства Королівства Данія в Україні UNOPS було закуплено 12 сучасних шкільних автобусів "Еталон" для передачі восьми громадам Миколаївської області", — йдеться в повідомлені ОВА.
Автобуси відправлять в Снігурівську, Широківську, Первомайську, Воскресенську, Шевченківську, Сухоєланецьку, Нечаянську та Очаківську громади.
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