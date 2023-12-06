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Вибухи на Хмельниччині 7 грудня: в області працювала ППО
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Вибухи на Хмельниччині 7 грудня: в області працювала ППО

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Вночі сьомого грудня Хмельниччину вкотре атакували російські "шахеди". Під час повітряної тривоги жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 00:27.

О 01:13 Сергій Тюрін написав про роботу ППО.

"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО", — йдеться в повідомленні.

О 00:57 сьомого грудня на офіційній Telegram-сторінці Повітряних сил ЗСУ написали про рух ударних БпЛА у напрямку Старокостянтинова.

Повітряна тривога на Хмельниччині тривала до 01:27.

"Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає", — написав Тюрін.

Зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили про 15 знищених російських беспілотників.

"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Основні напрямки удару –Хмельниччина та Одещина", — йдеться в повідомленні.

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