"Довжиною у війну": в одній з бібліотек Херсона відкрили фотовиставку до Дня ЗСУ

У Херсоні до Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року в центральній бібліотеці ім. Лесі Українки відкрили фотовиставку "Довжиною у війну".

Про це в Telegram повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

Як повідомили в МВА, це спільний проєкт військовослужбовців Служби зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ: полковника Олексія Дмитрашківського та молодшого сержанта Олега Пальчика.

"На виставці представлені понад 100 світлин із зображенням воєнних злочинів армії РФ, портрети українських захисників, які боронять Україну на різних напрямках та ділянках фронту, робота бойових підрозділів ЗСУ", — йдеться у дописі.

Херсон, відкриття виставки в бібліотеці до Дня ЗСУ, 6 грудня 2023 рік. Фото: Херсонська МВА/Telegram

Також експозиція має фотографії деокупації Київщини — Буча, Бородянка та Стоянка.

Фотоекспозицію вже показали у Франції, Німеччині, Польщі, Італії, Іспанії, Нідерландах, Латвії, Литві та Естонії.

Херсон, світлина на виставці до Дня ЗСУ з зображенням українського захисника у зруйнованій обстрілами РФ будівлі, 6 грудня 2023 рік. Фото: Херсонська МВА/Telegram

Міська адміністрація також повідомила, що світлини фотоекспозиції висунули на конкурс від Міністерства оборони України, на здобуття премії імені Богдана Хмельницького, за краще висвітлення військової тематики у творах мистецтва у номінації "Твори образотворчого мистецтва військової тематики".

Херсон, частина світлини з виставки до Дня ЗСУ, 6 грудня 2023 рік. Фото: Херсонська МВА/Telegram

Виставка постійно поповнюється новими світлинами. До кінця року запланований візит авторів проєкту до Херсона з іншою частиною фоторобіт за участі амбасадорів культури в Україні.

Херсон, частина фоторобіт на виставці до Дня ЗСУ, 6 грудня 2023 рік. Фото: Херсонська МВА/Telegram

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