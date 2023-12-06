Одинадцятикласниця Валерія Капелько з Уздиці Глухівської громади на Сумщині виготовляє окопні свічки для українських військових. Що надихнуло дівчину на волонтерство у матеріалі Суспільного.
Дівчина розповіла, що працювати доводиться вночі, бо вдень потрібно навчатись і допомагати мамі.
"В соцмережах ковзала і багато натикалась на відео, де наші захисники мерзнуть в окопах, як вони воюють, як йде штурм, мене це зачепило. Я вже виготовила сто двадцять окопних свічок, є ще у запасі, їх потрібно лише залити, але у нас мало матеріалу", — розповіла Валерія Капелько.
Валерія зізнається, що у першу чергу старається для батька, який вже півтора року на фронті.
"Батько Капелько Володимир Петрович воює зараз на Донецькому напрямку. Мав два поранення на нозі та на спині, а зараз наче все добре – живий та майже здоровий", розповіла дівчина.
Староста Уздиці Ольга Єременко розповіла, що у селі проживають в основному пенсіонери, допомога армії тут обмежувалась збором коштів та теплих речей. Валерії довелось починати все самій.
"Ми найвіддаленіше село у нашій громаді, відстань від села до центру громади 27 кілометрів. У ньому зареєстровано 297 осіб, але проживає 202 сьогодні. Транспортне сполучення з громадою — це болюче питання, адже автобусного сполучення з райцентром немає, люди виїздять попутним транспортом, своїми автівками, а вся комунальна сфера, поштовий зв'язок до нас приїжджають на місце", — розповіла Ольга Єременко.
За словами пані Ольги, односельчани підтримали ініціативу юної волонтерки, зокрема допомогли матеріалами, які необхідні для виготовлення окопних свічок.
"Баночки вона всі назбирала по людях, хто міг, їй допомагав, картон назбирала по закладах торгівлі, і ми звернулися до місцевих любителів-пасічників за воском, люди відгукнулись, хто міг, тим і допоміг. Звичайно, адже ми всі тут за Україну, у нас 22 хлопці боронять нашу державу і чотирьох, на великий жаль, ми вже поховали", сказала староста села.
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