Одинадцятикласниця Валерія Капелько з Уздиці Глухівської громади на Сумщині виготовляє окопні свічки для українських військових. Що надихнуло дівчину на волонтерство у матеріалі Суспільного.

Дівчина розповіла, що працювати доводиться вночі, бо вдень потрібно навчатись і допомагати мамі.

"В соцмережах ковзала і багато натикалась на відео, де наші захисники мерзнуть в окопах, як вони воюють, як йде штурм, мене це зачепило. Я вже виготовила сто двадцять окопних свічок, є ще у запасі, їх потрібно лише залити, але у нас мало матеріалу", — розповіла Валерія Капелько.

Фото: Суспільне Суми

Валерія зізнається, що у першу чергу старається для батька, який вже півтора року на фронті.

"Батько Капелько Володимир Петрович воює зараз на Донецькому напрямку. Мав два поранення на нозі та на спині, а зараз наче все добре – живий та майже здоровий", розповіла дівчина.

Староста Уздиці Ольга Єременко розповіла, що у селі проживають в основному пенсіонери, допомога армії тут обмежувалась збором коштів та теплих речей. Валерії довелось починати все самій.

Фото: Суспільне Суми

"Ми найвіддаленіше село у нашій громаді, відстань від села до центру громади 27 кілометрів. У ньому зареєстровано 297 осіб, але проживає 202 сьогодні. Транспортне сполучення з громадою — це болюче питання, адже автобусного сполучення з райцентром немає, люди виїздять попутним транспортом, своїми автівками, а вся комунальна сфера, поштовий зв'язок до нас приїжджають на місце", — розповіла Ольга Єременко.

За словами пані Ольги, односельчани підтримали ініціативу юної волонтерки, зокрема допомогли матеріалами, які необхідні для виготовлення окопних свічок.

Фото: Суспільне Суми

"Баночки вона всі назбирала по людях, хто міг, їй допомагав, картон назбирала по закладах торгівлі, і ми звернулися до місцевих любителів-пасічників за воском, люди відгукнулись, хто міг, тим і допоміг. Звичайно, адже ми всі тут за Україну, у нас 22 хлопці боронять нашу державу і чотирьох, на великий жаль, ми вже поховали", сказала староста села.

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