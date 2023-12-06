Зеленський підписав законопроєкт про оподаткування банків

Президент України Володимир Зеленський 6 грудня підписав законопроєкт № 9656-д, яким змінюється оподаткування банків, що має забезпечити додаткові надходження до держбюджету — до 25 млрд на рік.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Ініціатором закону був зокрема голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Проєкт закону обговорювали з літа, щоб додатково оподатковувати банки, які в умовах високих процентних ставок отримали надприбутки.

У першому читанні документ ухвалили 19 жовтня. Після цього законопроєкт дещо доопрацювали. 21 листопада його ухвалили в другому читанні та в цілому. Зміни, як писав Гетманцев, були такі:

оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%;

із 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

Такі нововведення, як зазначали у Верховній Раді, забезпечать додаткові надходження до бюджету приблизно у 24-25 млрд грн за 2023 рік — для фінансування воєнних витрат включно.

Також законопроєкт врегульовує адміністрування податку на прибуток. А ще цим законом продовжується строк дії пільги з безмитного ввезення дронів та їхніх запчастин в Україну.