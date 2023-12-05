Україна отримає від Світового банку 1,2 млрд доларів для фінансування соцвиплат

Мінсоцполітики та Світовий банк уклали Угоду, за якою на фінансування соціальних виплат в Україні буде спрямовано 1,2 мільярда доларів.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"4 грудня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович та директор СБ у справах України, Молдови та Білорусі Аруп Банерджі підписали угоду стосовно започаткування нового проєкту "Інвестиції у соцзахист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)", — мовиться у повідомленні.

Як зазначили у Мінсоцполітики, мета проєкту — фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення, а також підтримка реформ у сфері соціального захисту в Україні.

У відомстві наголосили, що INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку в розмірі 1,2 мільярда доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується Японією.

Кошти будуть спрямовані до загального фонду держбюджету і забезпечать фінансування 29 соціальних виплат, які вже передбачено в державному бюджеті на 2023 і 2024 роки. Окрім цього, підуть на реалізацію низки важливих реформ у сфері соціального захисту.

"Я щиро вдячна міжнародним партнерам, передусім уряду Японії та Світовому банку, за ту підтримку, яка дозволяє Україні не просто долати виклики, а й робити соціальну підтримку більш гнучкою і стійкою до викликів. Дієва система соцдопомоги має важливе значення для підтримки та розвитку людського капіталу, в тому числі для повернення громадян з-за кордону", — зазначила Жолнович.

4 грудня міністр фінансів Сергій Марченко провів зустріч з делегацією Світового банку для обговорення стану проведення реформ та потреб України на 2024 рік.

Раніше стало відомо, що Україна отримає 550 мільйонів доларів у межах проєкту Світового банку для відновлення сільського господарства.