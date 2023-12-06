Хмельничанин Денис Нич службу розпочав з 2007 року. Був в АТО, захищав Україну під час повномасштабного вторгнення, де отримав травму хребта. Тепер чоловік працюватиме у територіальному центрі комплектуванні.

Військовий шлях 34-річний хмельничанин Денис Нич розпочав у 2007 році зі строкової служби. У 2014 під час АТО, не дочекавшись повістки, пішов до військкомату.

"Служив товариш у ТЦК нашому хмельницькому. Прийшов до нього сам, спитався, чому мені не приходить повістка, чому мене не забирають. Товариш подивився по документах, знайшов мої та виписав повістку", — розповідає Денис Нич.

Військовослужбовець Денис Нич біля багатоповерхівки на Харківщині, яка постраждала від російських обстрілів, 2022. Фото: Денис Нич

Під час АТО, розповів Денис, служив у прикордонних військах на Луганщині. Коли почалося повномасштабне вторгнення, пригадує, зволікати також не став.

"Пішов сам добровольцем із братом. Брати не хотіли особо, бо була травма після АТО, але взяли, пішов служити в наш 19 стрілецький батальйон хмельницький", — розповів Денис Нич.

У мирному житті чоловік хотів бути медиком, військова служба, каже, сама його обрала. У родині Дениса військовим був дідусь, молодший брат пішов до війська за прикладом старшого.

Денис Нич в окопі на Харківщині, 2022. Фото: Денис Нич

"Він почув, що я хочу йти, і каже: "Я з тобою". Я спочатку заперечував, кажу: "Тобі 18, ти зараз навчаєшся, тобі те не треба». А він мені сказав, що якщо я піду без нього, то він піде сам без мене. Так що краще разом", — каже військовослужбовець.

Денис Нич розповідає, як вдома сприйняли його рішення стати захисником України.

"Коли було АТО, наприклад, то дружина не дуже хотіла. Спочатку не розуміла, що це, дійсно, війна, щось не хотіла відпускати, але змирилася з моїм таким рішенням. А коли настала вже повномасштабна війна, то вона вже більше розуміла, що робиться в країні, то вона була не проти. Навпаки, підтримувала, казала, а хто, як не ми", — розповів Денис Нич.

Денис Нич на фронті під час повномасштабного вторгнення, 2022. Фото: Денис Нич

Під час повномасштабного вторгнення Денис Нич був кулеметником, при виконанні бойового завдання отримав поранення.

"Ми стояли в обороні, як уже потім стало відомо, нас "накрили" 152 калібром, розбили нас трошки. Отримав контузію і травму хребта", — каже військовослужбовець.

Військовослужбовець Денис Нич після поранення пересувається за допомогою палиці, 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

Після поранення на передову, розповів Денис Нич, повернутися не може. Тепер працюватиме в ТЦК. Говорить, яким бачить своє майбутнє.

"Дай Боже, щоб війна закінчилася, то починати себе шукати в цивільному житті, ростити дітей, і, я сподіваюся, насолоджуватися миром", — каже Денис Нич.

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