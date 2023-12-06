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Відновили енергоживлення всіх споживачів, знеструмлених через негоду — "Укренерго"
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Відновили енергоживлення всіх споживачів, знеструмлених через негоду — "Укренерго"

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Яка сиутація з електроенергією 6 грудня, відключення світла
Лінія електропередач. Фото: УНІАН

В Україні відновили енергоживлення всіх споживачів, що були знеструмлені через негоду. Вночі росіяни обстріляли ТЕС на сході, попри обстріл станція продовжує працювати. Через похолодання вечірній максимум споживання електроенергії зріс на 1,8%. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб споживачів. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Про це зранку 6 грудня повідомили в “Укренерго”.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 423 населені пункти. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

“Вночі тричі була обстріляна теплова електростанція (ТЕС) в східному регіоні. Попри численні пошкодження електростанція не припиняла роботу. Проте через пошкодження інфраструктури зупинився один енергоблок та припинилось опалення одного з населених пунктів поряд”, — йдеться у повідомленні.
  • Повідомляється, що минулої доби в одному з прифронтових районів зафіксовано пошкодження 10 опор та розкрадання проводу на повітряній лінії 330 кВ, яка була в аварійному ремонті через пошкодження при бойових діях. Про факт крадіжки повідомили поліцію.
  • В південному регіоні через пошкодження при бойових діях відключилась повітряна лінія 330 кВ. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після отримання дозволу від військових.
  • 6 грудня в південному регіоні повернули в роботу після планового ремонту, який через бойові дії перетворився на аварійний, повітряну лінію 330 кВ.
  • У центральному регіоні відновили частину обладнання на підстанції. Це підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами по одній з областей.
Зазначається, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Диспетчерський центр “Укренерго” поки що не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі. Ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Водночас сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.

5 грудня середньодобова температура була на 0,6°C нижче, ніж у понеділок 4 грудня. Через похолодання та повне відновлення енергоживлення всіх споживачів, які були знеструмлені через негоду, споживання зросло і вечірній максимум вчора був на 1,8% вище, ніж 4 грудня.

Експорт електроенергії 6 грудня відсутній. Імпорт електроенергії здійснюється в вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 480 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 250 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

5 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, попри погіршення погодних умов і атаки російських окупантів, енергосистема України працює стабільно.

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