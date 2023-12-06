На Хмельниччині у пожежі загинув 32-річний чоловік

Протягом 5-6 грудня 2023 на території Хмельниччини рятувальники гасили вісім пожеж. На одній з них, у Антонінській громаді, виявили тіло 32-річного чоловіка.

Про це Суспільне Хмельницький розповів пресофіцер ГУ ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гричанюк.

Одна з пожеж сталася у селі Велика Салиха Антонінської громади. Там горіла літня кухня. При її гасінні надзвичайники виявили тіло чоловіка 1991 року народження.

"Ймовірна причина цієї пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення", – каже Віталій Гричанюк.

Тричі рятувальники Хмельницького району 5-6 грудня виїжджали на гасіння пожеж, що виникли в житлових будинках. Вони горіли в селах Мартинівка, Громівка та Писарівка.

Також, за словами пресофіцера, палали й господарчі будівлі у Славуті на вулиці В’ячеслава Чорновола, в селі Волиця Хмельницького району, селі Довжок та селищі Смотрич Кам’янець-Подільського району.

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