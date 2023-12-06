НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
На Хмельниччині у пожежі загинув 32-річний чоловік
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

На Хмельниччині у пожежі загинув 32-річний чоловік

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пожежа літньої кухні в Антонінській громаді. Фото: ДСНС Хмельниччини
Пожежа літньої кухні в Антонінській громаді, 6 грудня 2023. Фото: ДСНС Хмельниччини.

Протягом 5-6 грудня 2023 на території Хмельниччини рятувальники гасили вісім пожеж. На одній з них, у Антонінській громаді, виявили тіло 32-річного чоловіка.

Про це Суспільне Хмельницький розповів пресофіцер ГУ ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гричанюк.

Одна з пожеж сталася у селі Велика Салиха Антонінської громади. Там горіла літня кухня. При її гасінні надзвичайники виявили тіло чоловіка 1991 року народження.

"Ймовірна причина цієї пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення", – каже Віталій Гричанюк.

Тричі рятувальники Хмельницького району 5-6 грудня виїжджали на гасіння пожеж, що виникли в житлових будинках. Вони горіли в селах Мартинівка, Громівка та Писарівка.

Також, за словами пресофіцера, палали й господарчі будівлі у Славуті на вулиці В’ячеслава Чорновола, в селі Волиця Хмельницького району, селі Довжок та селищі Смотрич Кам’янець-Подільського району.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Сумська область, пожежа
На Сумщині рятувальники під час гасіння пожежі двічі потрапили під обстріл
Рятувальники загасили пожежу у кафе у центрі Харкова, 6 грудня 2023 року
Центр Харкова був у диму: рятувальники розказали, що сталося
У Боровій на Київщині горів цех Мотовилівського меблевого комбінату
У Фастівському районі всю ніч гасили пожежу в меблевому цеху
На Полтавщині внаслідок пожеж загинуло двоє людей
На Полтавщині внаслідок пожеж загинуло двоє людей
На початок